Один человек погиб во время пожара на подмосковной ТЭЦ

Один человек погиб во время пожара на подмосковной ТЭЦ

Жертву пожара нашли в ходе работ по ликвидации огня. Ранее сообщалось, что возгорание газопровода рядом с ТЭЦ и в административных зданиях на территории станции обошлось без погибших

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Один человек погиб в результате пожара на территории подмосковной ТЭЦ-27. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. Тело жертвы было обнаружено в ходе тушения.

Погибшая — охранница ТЭЦ, которая не успела выбраться из огня, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. Официально о личности жертвы пока не сообщали.

Ранее в ГУ МЧС по Московской области РБК сообщали только о 13 пострадавших. В ведомстве отметили, что один человек был госпитализирован, еще 12 получили помощь на месте происшествия и смогли отправиться домой.

Пожар начался с газопровода, по которому на ТЭЦ-27 поступал природный газ. Теплоэлектростанция расположена в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области.