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Один человек погиб во время пожара на подмосковной ТЭЦ
Жертву пожара нашли в ходе работ по ликвидации огня. Ранее сообщалось, что возгорание газопровода рядом с ТЭЦ и в административных зданиях на территории станции обошлось без погибших
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Один человек погиб в результате пожара на территории подмосковной ТЭЦ-27. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. Тело жертвы было обнаружено в ходе тушения.

Погибшая — охранница ТЭЦ, которая не успела выбраться из огня, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. Официально о личности жертвы пока не сообщали.

Ранее в ГУ МЧС по Московской области РБК сообщали только о 13 пострадавших. В ведомстве отметили, что один человек был госпитализирован, еще 12 получили помощь на месте происшествия и смогли отправиться домой.

Фотогалерея 
Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах. Фоторепортаж

Пожар начался с газопровода, по которому на ТЭЦ-27 поступал природный газ. Теплоэлектростанция расположена в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области.

Огонь перекинулся на станцию высокого давления на территории предприятия, из-за чего очевидцы могли наблюдать огненный факел высотой около 20 м. Загорелись также административные здания, технические помещения и хозяйственные склады. Из-за пожара было перекрыто Осташковское шоссе.

Работа теплоэлектроцентрали была остановлена, однако на электроснабжение Москвы этот эпизод не повлиял, так как были подключены резервные мощности.

Электроснабжение все же было прервано в части подмосковного города Мытищи, сообщил ТАСС в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

«Мытищи частично обесточены, масштаб небольшой. Эту проблему удастся решить в течение 30–45 минут», — сказал собеседник агентства. По словам представителя подмосковного минэнерго, сбой мог произойти в результате тушения огня, а не самого пожара.

МЧС удалось справиться с факельным горением на ТЭЦ-27, однако пожар рядом с территорией предприятия продолжается.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ТЭЦ, погибшие, пострадавшие, пожар
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