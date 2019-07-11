СК завел дело о нарушении безопасности при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

СК завел дело о нарушении безопасности при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на теплоэлектростанции в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело завели по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они осматривают прилегающие территории, допрашивают свидетелей и устанавливают личности пострадавших.

Пожар на ТЭЦ-27 произошел днем 11 июля. Погиб один человек, в ГУ МЧС РБК сообщили о 13 пострадавших. Как говорил «РИА Новости» источник в экстренных службах, погибла охранница ТЭЦ, официально личность жертвы пока не раскрывали.