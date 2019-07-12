Следователи предъявили обвинение тете избитой девочки из Ингушетии

Следователи предъявили обвинение Макке Ганиевой, тете избитой в Ингушетии семилетней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Обвинение предъявлено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

«В ходе расследования установлено, что в период с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года Ганиева Макка по месту жительства в городе Сунжа систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу», — отмечается в сообщении.

Девочку госпитализировали 4 июля в детскую больницу Ингушетии с множественными телесными повреждениями. В частности, у нее диагностировали переломы и гангрену верхних конечностей. На следующий день ребенка доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что врачи опасаются, что руку девочки не удастся спасти.