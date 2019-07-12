Следователи предъявили обвинение тете избитой девочки из Ингушетии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,96 +0,14 EUR Бирж. 70,98 +0,30 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,74 62,11 EUR Нал. 71,82 69,99 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1272 +0,0020 BTC/USD Бирж. 11 571,62 +227,62 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 269,65 +0,67% Nasdaq 8 235,70 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+16,43%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,52%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Twitter $44 (+16,43%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,52%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12:14
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Общество, 22:22 Следователи предъявили обвинение тете избитой девочки из Ингушетии Общество, 22:02 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 21:56 Оскорбивший Путина ведущий заявил о переносе телемоста Украина — Грузия Общество, 21:50 Боевики напали на отель с чиновниками в Сомали Общество, 21:47 Определился соперник Джоковича в финале Уимблдона Спорт, 21:43 Турция проигнорировала угрозы США по С-400 Политика, 21:41 Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину Политика, 21:35 Спикер парламента Чечни подарил Кадырову «белый термос Путина» Политика, 21:09 Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду Политика, 20:59 Мой район: дизайнер Маша Цигаль о Цветном бульваре РБК и Элитная недвижимость, 20:57 Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Гагре Общество, 20:46 Черноморский флот начал следить за участниками учений НАТО Sea Breeze Политика, 20:42 Новый глава Алтая выбрал кандидата в сенаторы Политика, 20:38
Общество ,  
0 
Следователи предъявили обвинение тете избитой девочки из Ингушетии

Следователи предъявили обвинение Макке Ганиевой, тете избитой в Ингушетии семилетней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Обвинение предъявлено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

«В ходе расследования установлено, что в период с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года Ганиева Макка по месту жительства в городе Сунжа систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу», — отмечается в сообщении.

Общество
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Девочку госпитализировали 4 июля в детскую больницу Ингушетии с множественными телесными повреждениями. В частности, у нее диагностировали переломы и гангрену верхних конечностей. На следующий день ребенка доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что врачи опасаются, что руку девочки не удастся спасти.

Правоохранительные органы задержали тетю девочки по подозрению в нанесении тяжких побоев. Впоследствии суд арестовал женщину. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги: Ингушетия, ребенок, избиение
Материалы по теме
Кузнецова сообщила о «тяжелых решениях» в лечении девочки из Ингушетии
Общество
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter