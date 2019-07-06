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Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали
Семилетнюю девочку с многочисленными травмами после избиения доставили в Москву на лечение 5 июля. При обследовании в клинике у нее нашли старые травмы позвоночника и переломы ребер
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Женщину, которая является тетей ребенка, подозревают по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» УК РФ. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Девочку со множеством травм доставили в больницу в Назрани 4 июля, ее прооперировали. Управление СК по Республики Ингушетия сообщало, что у девочки переломы и гангрена верхних конечностей.

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Омбудсмен сообщила детали о здоровье избитой в Ингушетии девочки

После операции в Детской республиканской клинической больнице Ингушетии, ребенка перевели на лечение в Москву. Леонид Рошаль, в клинику которого поместили пострадавшую, говорил, что ей может понадобиться ампутация руки. Кроме того, при обследовании врачи обнаружили у нее старые травмы, в том числе переломы ребер и травмы позвоночника.

Как отмечал СК, девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Позднее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что задержанная имеет судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. При этом она отмечала, что местоположение родителей девочки неизвестно.

По факту избиения ребенка следователи ранее возбудили уголовное дело.

Днем 6 июля уполномоченная при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева рассказала журналистам, что врачам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля удалось спасти правую кисть девочки. «Насчет второй пока нет точных прогнозов. Девочка чувствует себя хорошо», — говорила Чахкиева. 

Автор: Наталья Демченко
Теги: Ингушетия
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