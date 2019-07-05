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Полиция задержала тетю избитой девочки в Ингушетии

В Ингушетии по подозрению в нанесении тяжких побоев семилетней девочке задержали ее тетю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева уточнила агентству, что опекунами девочки являются родная тетя и ее муж — сотрудник полиции. У них есть два ребенка, которых передали в реабилитационный центр.

Девочку 2012 года рождения с множественными травмами госпитализировали 4 июля. Тогда Чахкиева сообщила, что ребенка прооперировали, подчеркнув, что врачам удалось спасти ей руку. В то же время в Минздраве региона сообщают, что состояние девочки стабильно тяжелое. «Ребенку делается все необходимое, сегодня в течение дня решается вопрос о транспортировке для дальнейшего лечения и реабилитации. Девочка в сознании, она разговаривает», — заявили в ведомстве.

Омбудсмен также рассказала, что девочку перевезут в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля по поручению врио главы Ингушетии.

По данному факту следователи ранее возбудили уголовное дело.

Теги: Ингушетия, задержание, избиение, ребенок
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