Омбудсмен сообщила детали о здоровье избитой в Ингушетии девочки

Врачам удалось спасти кисть правой руки семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву на лечение после полученных в результате избиения травм. Об этом журналистам рассказала уполномоченный при главе Республики Ингушетия по правам ребенка Зарема Чахкиева, сообщает ТАСС.

«Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов. Девочка чувствует себя хорошо», — рассказала Чахкиева. Девочка очень веселая и общительная, добавила омбудсмен. «Месяц, может быть, два она будет находиться на лечении», — добавила Чахкиева.

Семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую больницу Ингушетии 4 июля. Там ей провели срочную операцию, после чего приняли решение о переводе в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

При обследовании в клинике у девочки также нашли старые переломы ребер и травму позвоночника. В нанесении телесных повреждений девочке следствие подозревает 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. Женщину задержали и проверяют на наркотики.