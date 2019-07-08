Омбудсмен заявила о возможной ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

Омбудсмен заявила о возможной ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля опасаются, что не им удастся спасти правую кисть избитой в Ингушетии девочки. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передает ТАСС.

По словам Кузнецовой, сейчас прогноз о возможности сохранения правой руки девочки не подтверждаются. «Идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность, но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку», — сказала омбудсмен.

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии накануне сообщили о тяжелом состоянии девочки. У нее диагностировали некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча, а также предплечья. Однако предполагалось, что руку удастся сохранить.