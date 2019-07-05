Пострадавшую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Пострадавшую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Семилетнюю девочку, которая получила травмы в результате побоев, доставили на самолете из Магаса в московский аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил представитель минздрава Ингушетии.

Девочка 2012 года рождения с множественными телесными повреждениями была доставлена в больницу в Ингушетии 4 июля, ее прооперировали. На следующий день была задержана ее тетя. Женщину заподозрили в избиении ребенка.

Как отмечал СК, девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов. Позднее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что задержанная имеет судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. Где находятся родители ребенка, неизвестно, отметила она.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.