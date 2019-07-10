Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, поступившем в РБК.

«Маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но еще не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке», — сообщили в пресс-службе.

Однако, по словам врачей, у пострадавшей диагностировали нарушение кровоснабжения правой руки. На данный момент неизвестны четкие границы необратимых изменений в плече и предплечье. Отмечается, что врачи ведут борьбу за каждый сантиметр руки.

Ранее, 8 июля, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля опасаются, что им не удастся спасти правую кисть девочки.