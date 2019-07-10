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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, поступившем в РБК.

«Маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но еще не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке», — сообщили в пресс-службе.

Однако, по словам врачей, у пострадавшей диагностировали нарушение кровоснабжения правой руки. На данный момент неизвестны четкие границы необратимых изменений в плече и предплечье. Отмечается, что врачи ведут борьбу за каждый сантиметр руки.

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Кузнецова сообщила о «тяжелых решениях» в лечении девочки из Ингушетии

Ранее, 8 июля, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля опасаются, что им не удастся спасти правую кисть девочки.

Семилетнюю девочку с травмами госпитализировали 4 июля в больницу Назрани, где ей провели срочную операцию. Отмечалось, что ребенок поступил с некрозом пальцев правой кисти, холодными плечом и предплечьем, по которым не определялся пульс. Причиной прекращения кровоснабжения стало сдавливание тугими повязками мягких тканей и сосудов рук. Позднее ребенка направили на лечение в Москву.

Девочка находилась под опекой родной тети и ее мужа. После инцидента женщину задержали по подозрению в избиении ребенка и 6 июля взяли под арест. СК завел уголовное дело.

Теги: новости РБК, состояние здоровья, стабилизация, девочка, Ингушетия
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