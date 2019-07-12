Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Видео, записанное в профессиональной студии, Овдиенко начинает с нецензурных оскорблений в адрес президента России, после чего выражает надежду на скорую его кончину. Он также обращается «к грузинским коллегам», предлагая им отметить этот момент цинандали и саперави. «Поясни мне одно: чего ты к нам лезешь?» — говорит Овдиенко.

Затем телеведущий анонсирует телемост между украинским и грузинским телеканалами. «Телемост Киев — Тбилиси между украинским 24-м каналом и грузинским телеканалом «Рустави 2» — в эту пятницу», — говорит Овдиенко. «Нам надо и нам есть о чем поговорить с нашими братьями-грузинами», — говорит телеведущий.

Он также предлагает посмотреть эту телепередачу «всем россиянам». По его словам, для этого гражданам России нужно получить в ФСБ «талон на двухчасовой интернет», а также справку в РПЦ «о надежности духовных скреп».