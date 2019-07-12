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Мосэнерго ₽2,1 (-7,71%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Видео, записанное в профессиональной студии, Овдиенко начинает с нецензурных оскорблений в адрес президента России, после чего выражает надежду на скорую его кончину. Он также обращается «к грузинским коллегам», предлагая им отметить этот момент цинандали и саперави. «Поясни мне одно: чего ты к нам лезешь?» — говорит Овдиенко.

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Затем телеведущий анонсирует телемост между украинским и грузинским телеканалами. «Телемост Киев — Тбилиси между украинским 24-м каналом и грузинским телеканалом «Рустави 2» — в эту пятницу», — говорит Овдиенко. «Нам надо и нам есть о чем поговорить с нашими братьями-грузинами», — говорит телеведущий.

Он также предлагает посмотреть эту телепередачу «всем россиянам». По его словам, для этого гражданам России нужно получить в ФСБ «талон на двухчасовой интернет», а также справку в РПЦ «о надежности духовных скреп».

Свой ролик Овдиенко снабдил комментарием «как выбить у руководства отпуск за свой счет», а также указал, что это «неофициальная версия анонса телемоста».

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МИД России ответил на мат в эфире грузинского телеканала «Рустави 2»

В прошлое воскресенье, 7 июля, ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния во время программы P.S. нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. Телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира на два месяца. Власти Грузии осудили поведение Габунии.

После этого российская Госдума рекомендовала правительству запретить ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды, а также ограничить денежные переводы в эту страну.

Однако президент России Владимир Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу не стал бы вводить санкции после оскорблений в его адрес. «Мало ли кто что ляпнул», — сказал он тогда.

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Медведев назвал «фиглярством» ситуацию вокруг телемоста с Украиной

Телеканалы NewsOne и «Россия 1» собирались провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» между Россией и Украиной 12 июля. Планировалось, что участие в нем примут не политики, а обычные граждане.

В Кремле поддержали идею о проведении телемоста, но Служба безопасности Украины выступила против этого мероприятия и вызвала на допрос сотрудников NewsOne. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост провокацией и «дешевым пиар-ходом». После этого NewsOne отменил телемост, объяснив, что его сотрудники получают угрозы физической расправы.

Теги: телеведущий, Владимир Путин
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