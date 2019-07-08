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Уголовное дело о телемосте Украины и России передадут СБУ

Следствие по делу против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией и Украиной, будет вести Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Прямой».

«Поручено провести безотлагательное следствие в этом эпизоде Службе безопасности Украины», — сказал Луценко.

Ранее сообщалось, что в Киеве возбудили уголовное дело о покушении на госизмену против телеканала. Юрий Луценко написал в Facebook, что генпрокуратура Украины готовит ходатайство об аресте активов NewsOne и вызвала на допрос сотрудников и собственника канала Тараса Козака.

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Телеканалы NewsOne и «Россия 1» собирались провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» между Россией и Украиной 12 июля. Планировалось, что участие в нем примут не политики, а обычные граждане.

В Кремле поддержали идею о проведении телемоста, но СБУ выступила за запрет мероприятия и предложила ввести санкции против украинского телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост провокацией и «дешевым пиар-ходом». После этого NewsOne опубликовал заявление на своем официальном сайте, в котором сообщил об отмене телемоста из-за «прямых угроз физической расправы в адрес канала».

Теги: СБУ, NewsOne, госизмена
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