Уголовное дело о телемосте Украины и России передадут СБУ

Следствие по делу против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией и Украиной, будет вести Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Прямой».

«Поручено провести безотлагательное следствие в этом эпизоде Службе безопасности Украины», — сказал Луценко.

Ранее сообщалось, что в Киеве возбудили уголовное дело о покушении на госизмену против телеканала. Юрий Луценко написал в Facebook, что генпрокуратура Украины готовит ходатайство об аресте активов NewsOne и вызвала на допрос сотрудников и собственника канала Тараса Козака.

Телеканалы NewsOne и «Россия 1» собирались провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» между Россией и Украиной 12 июля. Планировалось, что участие в нем примут не политики, а обычные граждане.