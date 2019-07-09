Дума рекомендовала правительству предложить Путину санкции против Грузии

В первую очередь, речь идет о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов в Грузию

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Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии и представить предложения президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего Президента», — заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Он пояснял, что речь идет, в первую очередь, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из нашей страны в Грузию. По его словам, по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили $641 млн.

В принятом всеми фракциями документе говорится, что «депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений».