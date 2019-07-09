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Дума рекомендовала правительству предложить Путину санкции против Грузии
В первую очередь, речь идет о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов в Грузию
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии и представить предложения президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего Президента», — заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Он пояснял, что речь идет, в первую очередь, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из нашей страны в Грузию. По его словам, по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили $641 млн.

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В принятом всеми фракциями документе говорится, что «депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений».

Госдума руководствуется федеральным законом «О специальных экономических и принудительных мерах», который регламентирует, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.

Как сообщает корреспондент РБК, полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко заявил, что правительство после обсуждения с деловым и экспертным сообществом сформулирует для президента предложения по специальным мерам в отношении Грузии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле отметили единодушную позицию парламентариев на антироссийские провокации в Грузии, но руководство страны пока не принимало решения о введении экономических мер против этой страны.

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Поводом стало поведение ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который 7 июля в эфире программы P.S. нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. Телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира на два месяца. Власти Грузии осудили поведение Габунии. Кремль назвал высказывания журналиста «позором для всех грузин».

Обострение российско-грузинских отношений произошло в июне после инцидента с депутатом Госдумы и главой Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым. Во время заседания парламента в Тбилиси он сел в кресло спикера, чем вызвал недовольство оппозиции. В грузинской столице прошла волна протестов. Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию с 8 июля. Туроператорам рекомендовали воздержаться от продажи туров в эту страну. Временный запрет введен также на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Госдума, Грузия, Владимир Путин, Санкции
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