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МИД России ответил на мат в эфире грузинского телеканала «Рустави 2»
Нецензурные высказывания в эфире грузинского телеканала — проявление русофобии и провокация, заявил МИД России. Вместе с тем ведомство обратило внимание на реакцию официального Тбилиси, осудившего мат телеведущего в адрес Путина
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

МИД России «категорически» осуждает прозвучавший в адрес президента России мат в эфире грузинского канала «Рустави 2», говорится в сообщении ведомства.

Этот эпизод — «беспрецедентная по своей низости выходка», «еще одна открытая провокация грузинских радикальных сил» и «яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», говорится в комментарии МИДа.

Одновременно российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на реакцию грузинских властей.

«В этот раз — в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации — грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение», — сообщил МИД, отметив также «справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе».

В воскресенье, 7 июля, в эфире итоговой еженедельной программы P.S. на телеканале «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния говорил на русском языке о Владимире Путине и его покойных родителях, используя в своей речи нецензурную брань.

В ночь на 8 июля вещание «Рустави 2» было прервано из-за акции протеста возле здания телекомпании. Несколько десятков человек собрались у здания телеканала, требовали его закрытия и извинений со стороны ее руководства и телеведущего.

Руководство «Рустави 2» официально извинилось за поведение своего сотрудника. Там сообщили, что считают российского президента «врагом» и выступают против цензуры, однако считают неприемлемым мат в эфире. Гендиректор телеканала Ника Гварамия сообщил в эфире передачи «Воскресные акценты», что телеканал «разделяет отношение Георгия Габуния к России, иначе он не был бы ведущим этого канала, его лицом».

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«Рустави 2» прекратила вещание после матерных высказываний в адрес Путина

«Несмотря на это, такую форму самовыражения канал считает категорически недопустимой и неприемлемой для стандартов и редакционной политики канала», — цитирует руководителя «Рустави 2» «Грузия Online».

Власти Грузии осудили мат в адрес Путина в эфире «Рустави 2».

Президент страны Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника телеканала оскорбительным и провокационным. «В любом случае это действие направлено против страны. Он [сотрудник «Рустави 2»] позволил себе то, что не позволено Грузии», — заявила президент. Провокацией случившееся назвал и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Вещание телеканала было возобновлено утром 8 июля.

С 8 июля авиасообщение между Россией и Грузией прекращено из-за антиправительственных выступлений в Тбилиси, в ходе которых сторонники оппозиции также выступали с антироссийскими лозунгами. Зурабишвили тогда заявила, что действия радикалов были спровоцированы Россией.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Грузия, Владимир Путин
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