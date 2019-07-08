МИД России ответил на мат в эфире грузинского телеканала «Рустави 2»

Нецензурные высказывания в эфире грузинского телеканала — проявление русофобии и провокация, заявил МИД России. Вместе с тем ведомство обратило внимание на реакцию официального Тбилиси, осудившего мат телеведущего в адрес Путина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

МИД России «категорически» осуждает прозвучавший в адрес президента России мат в эфире грузинского канала «Рустави 2», говорится в сообщении ведомства.

Этот эпизод — «беспрецедентная по своей низости выходка», «еще одна открытая провокация грузинских радикальных сил» и «яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», говорится в комментарии МИДа.

Одновременно российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на реакцию грузинских властей.

«В этот раз — в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации — грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение», — сообщил МИД, отметив также «справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе».

В воскресенье, 7 июля, в эфире итоговой еженедельной программы P.S. на телеканале «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния говорил на русском языке о Владимире Путине и его покойных родителях, используя в своей речи нецензурную брань.