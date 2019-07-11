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Комитет Рады поддержал отставку Климкина с должности главы МИД Украины

Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам на заседании 11 июля одобрил отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны, передает УНИАН. На этот пост комитет рекомендовал назначить замглавы администрации президента Вадима Пристайко.

Теперь проект постановления рассмотрит парламент.

Как отмечает агентство, на заседании комитета Рады присутствовали сам Пристайко и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

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Владимир Зеленский пошел в кадровое наступление

Просьбу к Верховной раде рассмотреть представление об отставке Климкина, а также увольнении Юрия Луценко с поста генпрокурора страны направил президент Владимир Зеленский. Это его повторное обращением. Ранее он уже вносил это предложение на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

Климкин написал заявление об отставке 17 мая, еще до вступления Зеленского в должность президента. 1 июля глава МИДа объявил, что уходит в «политический отпуск». Это заявление было сделано на фоне конфликта с Зеленским, возникшим из-за дипломатической ноты России по задержанным после инцидента в Керченском проливе украинским морякам.

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Климкин назвал конфликт с Зеленским «эмоциональной историей»

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