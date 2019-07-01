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Политика ,  
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Климкин объявил о «политическом отпуске» на фоне конфликта с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что уходит в политический отпуск. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск», — сказал он. (Цитата по УНИАН)

Климкин добавил, что страна «в один голос» требует от России освобождения украинских моряков, однако все понимают, что Москва пыталась «подстроить ловушку» и опорочить их.

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Он отметил, что при этом внутренние дискуссии на Украине должны усиливать страну, а не ослаблять. Климкин также призвал присоединиться к нему всех, кого не устраивает «современный политический бардак».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Глава администрации Андрей Богдан пояснил, что причиной стал инцидент с российской нотой об украинских моряках. Глава МИДа вопреки правилам не сообщил Зеленскому о ноте, полученной от МИД России и ответе на нее.

В конце июня Климкин рассказал, что получил ноту Москвы с перечислением возможностей освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства. Он заявил, что Киев не будет их рассматривать, поскольку не намерен действовать в соответствии с УПК РФ. Зеленский позднее говорил, что узнал об этой ноте из СМИ.

Теги: Украина, Павел Климкин, отпуск
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