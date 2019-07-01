Климкин объявил о «политическом отпуске» на фоне конфликта с Зеленским

Климкин объявил о «политическом отпуске» на фоне конфликта с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что уходит в политический отпуск. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск», — сказал он. (Цитата по УНИАН)

Климкин добавил, что страна «в один голос» требует от России освобождения украинских моряков, однако все понимают, что Москва пыталась «подстроить ловушку» и опорочить их.

Он отметил, что при этом внутренние дискуссии на Украине должны усиливать страну, а не ослаблять. Климкин также призвал присоединиться к нему всех, кого не устраивает «современный политический бардак».