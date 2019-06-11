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Политика ,  
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Владимир Зеленский пошел в кадровое наступление Президент Украины уволил 15 губернаторов и не теряет надежды сменить главу МИДа и генпрокурора
Президент Украины вновь попросил парламент назначить нового главу МИДа и уволить генпрокурора. Однако в крупнейшей фракции Рады утверждают, что быстрым кадровым переменам мешает реформа избирательного кодекса
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Представление об увольнении с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а заодно и генерального прокурора республики Юрия Луценко президент Украины внес в Верховную раду днем 11 июня. Уволить Луценко Владимир Зеленский попросил впервые, а об отставке Климкина представление он уже подавал. Однако тогда парламент не поставил его на голосование: не хватило голосов, чтобы включить вопрос в повестку. Об уходе просил и сам Климкин. Он подал заявление об увольнении еще до вступления Зеленского в должность президента. Почти одновременно с Климкиным прошение об отставке подал и министр обороны Степан Полторак. Но Рада также не стала рассматривать и его.

МИД и Генпрокуратура — под замену

Министры обороны и иностранных дел — единственные члены кабинета, которых президент может рекомендовать к назначению и увольнению без согласия премьер-министра, но для запуска процедуры нужно большинство голосов в Раде.

Нынешняя попытка президента добиться увольнения отличается от предыдущей тем, что он назвал своего кандидата на пост главы МИДа — это 49-летний Вадим Пристайко. Он начал свою карьеру в Министерстве внешних экономических связей и торговли, а в МИД пришел работать в 1997 году. Занимался отношениями с США и НАТО, с 2012 по 2014 год был послом Украины в Канаде, с 2014 года является заместителем министра иностранных дел и руководителям аппарата ведомства. О том, что именно Пристайко Зеленский хочет видеть главой МИДа, украинские СМИ писали в мае, однако сначала президент назначил его заместителем главы своей администрации.

Основанием для увольнения Луценко, как объяснил на брифинге замруководителя администрации президента Руслан Рябошапка, является отсутствие у него юридического образования. Несмотря на изменения в законе о прокуратуре, позволяющие генпрокурору не иметь профильного образования, ряд статей закона предусматривают, что главой Генеральной прокуратуры может быть человек с дипломом юриста, пояснил он. Требования для назначения генпрокурора были спешно изменены Радой и предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, чтобы Луценко, один из основных участников Евромайдана, смог занять этот пост.

Рада занята кодексом

Гарантий, что депутаты удовлетворят запросы на отставки и назначения, нет. Позиция крупнейшей в парламенте фракции «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») может быть сформирована в понедельник, 17 июня, рассказал РБК депутат и официальный представитель фракции Александр Черненко. По его словам, решению кадровых проблем мешает то, что в Раде началось рассмотрение изменений в избирательный кодекс: «Никакие другие вопросы не могут рассматривать по регламенту, пока не закончат рассмотрение избирательного кодекса. А это еще две-три недели». Если Зеленский будет настаивать на рассмотрении этих вопросов раньше, это станет нарушением регламента, добавил Черненко. Проект кодекса был принят в первом чтении в 2017 году, к нему было подано 4,5 тыс. поправок, которые и начала рассматривать Рада.

Если депутаты продолжат сопротивляться и не будут ставить в повестку кадровые вопросы, это будет играть против них и повышать рейтинг президентской партии «Слуга народа», утверждает украинский политолог Вадим Карасев. Парламентские выборы назначены на 21 июля. По мнению политолога, Пристайко не вызовет негативной реакции у парламентариев, так как он давно в системе МИДа, и они могут довольно быстро утвердить его.

15 областей — на конкурс

Во вторник президент Украины также уволил глав 15 украинских областей, в том числе Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой. Все отправлены в отставку с общей формулировкой — в связи с окончанием срока полномочий президента Украины. Всего по Конституции Украины в стране 24 области; Киев, Севастополь и Крым имеют особый статус. Президент настаивает, что должны быть уволены все губернаторы, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. Поиск новых глав продолжается. Пока исполняют обязанности заместители предыдущих руководителей. Согласно закону о госслужбе начальники обладминистраций будут назначены по конкурсу, напоминает Карасев.

Новый глава украинской разведки

Еще одним указом Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. Им стал Владислав Бухарев, депутат Рады от «Батькивщины». Бухарев сменил Егора Божка, который работал главой СВР с 2017 года. С марта 2019 года Божок работает заместителем министра иностранных дел, а исполнял обязанности главы СВР Андрей Алексеенко. Бухарев, до того как был избран в парламент, работал в спецслужбах, в том числе в налоговой милиции. В 2009 году Бухарев был награжден медалью российской Федеральной службы безопасности «За боевое содружество». Избирателям в 2014 году он объяснял, что получил ее в 2009 году за участие в совместной с ФСБ международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из Латинской Америки в Европу.

Назначение Бухарева может объясняться как партийными соображениями (лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко недавно предложила Зеленскому альянс в парламенте), так и личными — президент и новый глава СВР давно знакомы, шоу «Квартал 95», где работал Зеленский, не раз выступало в избирательном округе Бухарева, обращает внимание Карасев.

Авторы: Полина Химшиашвили, Елизавета Антонова
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Юрий Луценко, Павел Климкин
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