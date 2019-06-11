Президент Украины вновь попросил парламент назначить нового главу МИДа и уволить генпрокурора. Однако в крупнейшей фракции Рады утверждают, что быстрым кадровым переменам мешает реформа избирательного кодекса

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Представление об увольнении с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а заодно и генерального прокурора республики Юрия Луценко президент Украины внес в Верховную раду днем 11 июня. Уволить Луценко Владимир Зеленский попросил впервые, а об отставке Климкина представление он уже подавал. Однако тогда парламент не поставил его на голосование: не хватило голосов, чтобы включить вопрос в повестку. Об уходе просил и сам Климкин. Он подал заявление об увольнении еще до вступления Зеленского в должность президента. Почти одновременно с Климкиным прошение об отставке подал и министр обороны Степан Полторак. Но Рада также не стала рассматривать и его.

МИД и Генпрокуратура — под замену

Министры обороны и иностранных дел — единственные члены кабинета, которых президент может рекомендовать к назначению и увольнению без согласия премьер-министра, но для запуска процедуры нужно большинство голосов в Раде.

Нынешняя попытка президента добиться увольнения отличается от предыдущей тем, что он назвал своего кандидата на пост главы МИДа — это 49-летний Вадим Пристайко. Он начал свою карьеру в Министерстве внешних экономических связей и торговли, а в МИД пришел работать в 1997 году. Занимался отношениями с США и НАТО, с 2012 по 2014 год был послом Украины в Канаде, с 2014 года является заместителем министра иностранных дел и руководителям аппарата ведомства. О том, что именно Пристайко Зеленский хочет видеть главой МИДа, украинские СМИ писали в мае, однако сначала президент назначил его заместителем главы своей администрации.

Основанием для увольнения Луценко, как объяснил на брифинге замруководителя администрации президента Руслан Рябошапка, является отсутствие у него юридического образования. Несмотря на изменения в законе о прокуратуре, позволяющие генпрокурору не иметь профильного образования, ряд статей закона предусматривают, что главой Генеральной прокуратуры может быть человек с дипломом юриста, пояснил он. Требования для назначения генпрокурора были спешно изменены Радой и предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, чтобы Луценко, один из основных участников Евромайдана, смог занять этот пост.