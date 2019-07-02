Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина

Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на его письмо в парламент от 1 июля.

Зеленский также предложил назначить на должность главы МИДа замглавы администрации президента Вадима Пристайко. Эти вопросы он попросил рассмотреть безотлагательно, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Зеленский ранее уже внес указанные представления на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

Луценко занимает должность с 2016 года. Зеленский попросил парламент страны уволить его во время инаугурационной речи 20 мая. 30 мая в пресс-службе президента сообщили, что необходимые для этого документы находятся в стадии подготовки.