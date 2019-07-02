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Политика ,  
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Климкин назвал конфликт с Зеленским «эмоциональной историей»
В ноте об украинских моряках никакой новой информации не было, МИД повторил свою позицию, сказал министр иностранных дел Украины. Зеленский говорил, что узнал об этой ноте из СМИ, и требовал наказать Климкина
Павел Климкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским — «история не столько содержательная, сколько эмоциональная», заявил глава МИДа страны Павел Климкин «Украинским новостям».

«А почему так случилось, это вопрос не к нам», — добавил министр.

По словам министра, Зеленский не пытался «скоммуницировать» с ним по поводу ноты МИДа по вопросу освобождения украинских моряков, который Киев направил в Москву. 

«Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать (Зеленскому). Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление», — сказал он.

В ноте касательно моряков украинская сторона только указала свою неизменную позицию, которая была озвучена в международных судах, и не сообщила какой-либо новой информации, настаивает Климкин.

Политика
Климкин объявил о «политическом отпуске» на фоне конфликта с Зеленским

Киев получил ноту Москвы, в которой были перечислены возможности освобождения украинских моряков, в конце июня. Климкин заявил, что Украина не намерена действовать «в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России» и рассматривать их. Министр отметил, что Москва требовала признать «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма». Зеленский позже сообщил, что узнал об этой ноте из СМИ.

Президент Украины обратился к премьеру Владимиру Гройсману и Верховной раде с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. На фоне конфликта глава украинского МИДа объявил, что уходит в «политический отпуск».

Авторы: Наталия Анисимова, Андрей Гатинский
Теги: Павел Климкин, Владимир Зеленский, Украина
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