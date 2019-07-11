В Харькове восстановили снесенный радикалами бюст маршала Жукова

В Харькове восстановили бюст маршала Жукова, который 2 июня снесли радикалы. Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

В соцсети он опубликовал фотографии с восстановленным памятником.

Запись в facebook пользователя Геннадий Кернес

«Как и обещал — сегодня вернули на место», — заявил Кернес.

Расположенный на проспекте бюст маршалу Жукову радикалы снесли 2 июня. В ходе столкновений пострадали трое полицейских. Глава города назвал злоумышленников «отбросами общества», пообещал восстановить памятник Жукову и вернуть имя маршала центральному проспекту города. Местная полиция после инцидента завела два уголовных дела: о хулиганстве и о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.