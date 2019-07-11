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Политика ,  
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В Харькове восстановили снесенный радикалами бюст маршала Жукова

В Харькове восстановили бюст маршала Жукова, который 2 июня снесли радикалы. Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

В соцсети он опубликовал фотографии с восстановленным памятником.

Запись в facebook пользователя Геннадий Кернес

«Как и обещал — сегодня вернули на место», — заявил Кернес.

Расположенный на проспекте бюст маршалу Жукову радикалы снесли 2 июня. В ходе столкновений пострадали трое полицейских. Глава города назвал злоумышленников «отбросами общества», пообещал восстановить памятник Жукову и вернуть имя маршала центральному проспекту города. Местная полиция после инцидента завела два уголовных дела: о хулиганстве и о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

21 июня Кернес подписал решение городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Политика
Институт нацпамяти назвал законным снос памятника Жукову в Харькове

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что к сносу памятника советскому маршалу привела непродуманная гуманитарная политика Киева последних лет.

В российском Минобороны снос бюста маршала Жукова в Харькове сравнили с попыткой «неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя» и заявили, что после 2014 года Украина выбрала курс в сторону «абсолютного, пещерного варварства».

Теги: Харьков, бюст, Георгий Жуков, восстановление
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