Минобороны РФ увидело в сносе бюста Жукову движение Украины к варварству

Памятник в Харькове снесли в воскресенье активисты, мэр города пообещал его восстановить. Официальный представитель Минобороны России заявил, что разрушение памятников ведет к «разгрому и мировому проклятью»

Фото: Павло Пахоменко / EPA / ТАСС

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сравнил снос бюста маршала Жукова в Харькове с попыткой со стороны «неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя». Заявление Конашенкова поступило в РБК.

По мнению представителя ведомства, Украина после 2014 года сделала выбор в сторону «абсолютного, пещерного варварства».

В заявлении Конашенков сравнивает разрушивших памятник с нацистами. «Но оттого и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», — сказал представитель Министерства обороны.

Бюст маршалу Жукову в Харькове снесли 2 июня. В городе проходил съезд новой политической партии «Доверяй делам», против которого националистические организации устроили пикет, проходивший рядом с бюстом.