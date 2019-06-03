Минобороны РФ увидело в сносе бюста Жукову движение Украины к варварству

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сравнил снос бюста маршала Жукова в Харькове с попыткой со стороны «неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя». Заявление Конашенкова поступило в РБК.
По мнению представителя ведомства, Украина после 2014 года сделала выбор в сторону «абсолютного, пещерного варварства».
В заявлении Конашенков сравнивает разрушивших памятник с нацистами. «Но оттого и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», — сказал представитель Министерства обороны.
Бюст маршалу Жукову в Харькове снесли 2 июня. В городе проходил съезд новой политической партии «Доверяй делам», против которого националистические организации устроили пикет, проходивший рядом с бюстом.