Минобороны РФ увидело в сносе бюста Жукову движение Украины к варварству

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,28 -0,15 EUR Бирж. 73,14 +0,10 Brent 61,80 -4,45% USD Нал. 65,76 64,86 EUR Нал. 73,56 72,63 USD ЦБ 65,55 +0,17 EUR ЦБ 73,22 +0,37 EUR/USD 1,1205 +0,0038 BTC/USD Бирж. 8 350,00 -390,01 IMOEX 2 723,53 +2,18% RTSI 1 314,39 +2,12% DJIA 24 901,53 +0,35% Nasdaq 7 416,47 -0,49%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Газпром ₽274,61 (+16,81%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,81%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 65,55 (+0,17) Quote, 13:50
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 73,22 (+0,37) Quote, 13:50
Нападение с топором на сотрудника мэрии в Южно‐Сахалинске попало на видео Общество, 17:47 Больше, чем путешествие: как провести время в другой стране с пользой Спецпроект РБК PINK, 17:46 Платини назвал главу ФИФА Инфантино «не заслуживающим доверия» Спорт, 17:45 Первую QR-оплату товара в системе ЦБ проведут на Петербургском форуме Финансы, 17:45 Александр Мамут получил самый ценный актив киносети «Люксор» Технологии и медиа, 17:38 Почему криптовалютную биржу Coinroom обвинили в мошенничестве Крипто, 17:38 Шведский суд отказался заочно арестовать Ассанжа Общество, 17:36 МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока Общество, 17:35 4 простых правила постобработки фото от Афины РБК Стиль и HUAWEI, 17:29 Натюрморт Петрова-Водкина продали в Лондоне за рекордные $12 млн Общество, 17:19 Зеленский заявил об отсутствии у Киева планов «торговать суверенитетом» Политика, 17:11 Как проходит визит Дональда Трампа в Великобританию. Фоторепортаж Политика, 17:09  Приставы заявили о долге Улюкаева за неуплату транспортного налога Общество, 17:07 Минобороны РФ увидело в сносе бюста Жукову движение Украины к варварству Политика, 17:07
Политика ,  
0 
Минобороны РФ увидело в сносе бюста Жукову движение Украины к варварству
Памятник в Харькове снесли в воскресенье активисты, мэр города пообещал его восстановить. Официальный представитель Минобороны России заявил, что разрушение памятников ведет к «разгрому и мировому проклятью»
Фото: Павло Пахоменко / EPA / ТАСС

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сравнил снос бюста маршала Жукова в Харькове с попыткой со стороны «неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя». Заявление Конашенкова поступило в РБК.

По мнению представителя ведомства, Украина после 2014 года сделала выбор в сторону «абсолютного, пещерного варварства».

В заявлении Конашенков сравнивает разрушивших памятник с нацистами. «Но оттого и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», — сказал представитель Министерства обороны.

Бюст маршалу Жукову в Харькове снесли 2 июня. В городе проходил съезд новой политической партии «Доверяй делам», против которого националистические организации устроили пикет, проходивший рядом с бюстом.

Харьковская полиция после этого завела два уголовных дела по статьям о хулиганстве и об угрозах или насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов (при сносе бюста пострадали полицейские). Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить памятник.

После смены власти в 2014 году на Украине проводится кампания по отказу от советского прошлого, которая получила название декоммунизации. В ее рамках переименовываются населенные пункты и улицы, демонтируются памятники деятелям СССР. В рамках этого процесса проспект маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.

19 мая бывший президент Украины Петр Порошенко назвал этот процесс «фактически завершенным». «Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать русский мир на украинской земле», — сказал он.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Минобороны, Игорь Конашенков, памятник, Харьков
Материалы по теме
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Политика
Полиция Харькова завела уголовные дела после сноса бюста маршала Жукова
Общество
Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter