Полиция Харькова завела уголовные дела после сноса бюста маршала Жукова

Полиция Харькова завела два уголовных дела в связи разрушением бюста маршала СССР Георгия Жукова и нанесением травм сотрудникам правоохранительных органов радикалами. Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции по Харьковской области.

Согласно сообщению, информация о повреждении памятника на проспекте Петра Григоренко поступила в службу в 13:40. Более того, трое сотрудников полиции, которые обеспечивали порядок у памятника, получили ожоги глаз и были госпитализированы после того, как вандалы распылили слезоточивый газ.

По данному факту были возбуждены дела по ст. 296 «хулиганство» и ст. 345 «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» УК Украины.

Ранее, 2 июня, в Харькове представители проукраински настроенных организаций повалили бюст Жукова во время пикетирования объединительного съезда новой партии «Доверяй делам».

