В офисе Зеленского прокомментировали снос памятника Жукову в Харькове

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что к сносу памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове привела непродуманная гуманитарная политика Киева последних нескольких лет. Об этом она сообщила на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Мендель, эта ситуация демонстрирует, что должен быть разработан новый механизм для установления диалога между властью и обществом. Пресс-секретарь также отметила, что памятник Жукову попадает под исключение и на него не распространяется закон о декоммунизации, которым объяснили свои действия участники погрома.

«Закон о декоммунизации предусматривает, что, естественно, должны быть снесены памятники советским деятелям, но, в то же время там есть пункты, которые говорят о том, что если эти советские деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукову, а также переулка Жукова, который существует», — сказала Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского добавила, что комментарии из России по этому вопросу президент Украины расценивает как «вмешательство во внутренние дела суверенного государства и призывает этого больше не делать». Мендель заключила, что подобные спорные вопросы должны обсуждаться с общественностью, а решения следует принимать так, чтобы удовлетворить обе стороны.