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Институт нацпамяти назвал законным снос памятника Жукову в Харькове

Памятник маршалу Георгию Жукову на Украине был снесен на законных основаниях, так как подпадает под действие закона о декоммунизации. Такое заявление сделал Украинский институт национальной памяти (УИНП), который отвечает за формирование национальной политики страны в отношении исторических событий.

В заявлении организации говорится, что этот памятник является «символикой коммунистического тоталитарного режима», так как посвящен человеку, который занимал руководящую должность в СССР. Маршал Георгий Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942–1944 годах и министром обороны СССР в 1955–1957 годах, то есть занимал руководящие должности в высших органах власти Советского Союза.

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«Закон [о декомунизации] (п. 6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты. А исключение про деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения», — приводятся в сообщении слова юриста УИНП Сергея Рябенко.

Памятник маршалу Жукову, установленный в Харькове, представители проукраински настроенных партий и организаций снесли 2 июня. После этого полиция Харьковской области завела два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что, несмотря на то что под действие закона о декоммунизации подпадают памятники советским деятелям, для бюста Жукову могло быть сделано исключение.

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«Там есть пункты, которые говорят о том, что если эти советские деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями», — отметила Мендель.

При этом она добавила, что комментарии из России по этому вопросу президент Украины расценивает как «вмешательство во внутренние дела суверенного государства и призывает этого больше не делать».

Теги: Харьков, Георгий Жуков, историческая память, декоммунизация
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