Институт нацпамяти назвал законным снос памятника Жукову в Харькове

Памятник маршалу Георгию Жукову на Украине был снесен на законных основаниях, так как подпадает под действие закона о декоммунизации. Такое заявление сделал Украинский институт национальной памяти (УИНП), который отвечает за формирование национальной политики страны в отношении исторических событий.

В заявлении организации говорится, что этот памятник является «символикой коммунистического тоталитарного режима», так как посвящен человеку, который занимал руководящую должность в СССР. Маршал Георгий Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942–1944 годах и министром обороны СССР в 1955–1957 годах, то есть занимал руководящие должности в высших органах власти Советского Союза.

«Закон [о декомунизации] (п. 6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты. А исключение про деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения», — приводятся в сообщении слова юриста УИНП Сергея Рябенко.

Памятник маршалу Жукову, установленный в Харькове, представители проукраински настроенных партий и организаций снесли 2 июня. После этого полиция Харьковской области завела два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).