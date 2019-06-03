Мэр Харькова призвал покаяться и начать переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес на первом съезде созданной им партии призвал начать прямые переговоры с Россией и пообещал вернуть главному проспекту города имя Георгия Жукова

Геннадий Кернес (Фото: Сергей Козлов / РИА Новости)

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport. «Мы должны в первую очередь покаяться в том, что обвиняем друг друга, находим крайних и никогда не просим прощения», - заявил Кернес.

Также харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые пикетировали дворец спорта и снесли расположенный неподалеку бюст маршалу Георгию Жукову. «Эти люди устраивали мусорные люстрации, а потом стали занимать места во власти, придумав себе всякие лазейки», - сказал Кернес. Он добавил, что бюст Жукову будет восстановлен, а имя маршала будет возвращено центральному проспекту города.

Также Кернес выразил надежду на успешное президентство Владимира Зеленского. По его словам, выступление последнего со студией «95 квартал» в Харькове было таким же успешным как и концерт Владимира Высоцкого 40 лет назад.

Мэр Харькова помимо этого заявил, что обсуждал создание новой партии с бизнесменом Игорем Коломойским, но денег от него не получал.

О создании новой партии Кернес заявил сразу после инаугурации Зеленского. По его словам, новая политическая сила будет объединять мэров крупных городов, которые смогут решать проблемы, не привлекая людей с площади. Помимо Кернеса в руководство организации вошли глава Одессы Геннадий Труханов, а также руководители Ужгорода, Кропивницкого (Кировограда), Бахмута (Артемовска).