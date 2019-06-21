Кернес одобрил возвращение проспекту имени маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом сам градоначальник рассказал изданию «Медиапорт».

Кернес добавил, что ознакомиться с решением можно на сайте горсовета. Документ опубликован с печатью департамента организационной работы, без подписи мэра. На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес ответил: «Если есть печать, значит, есть подпись».

В среду, 19 июня, городской совет Харькова большинством голосов переименовал проспект в честь Георгия Жукова. За данное решение проголосовали 59 депутатов, против — 13.

В начале июня Кернес назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Жукову. Глава города также пообещал вернуть улице историческое имя.