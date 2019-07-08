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Дмитрий Киселев анонсировал телемост российского и украинского каналов

Студии телеканалов «Россия-1» и украинского NewsOne планируют провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить», в рамках которого граждане России и Украины смогут пообщаться друг с другом. Об этом сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели».

Мероприятие планируется провести 12 июля в 18:00 по московскому времени. По словам Киселева, оно должно стать аналогом первого в истории телемоста между СССР и США, состоявшегося в 1982 году с использованием комических средств связи. 

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Данную идею раскритиковала в своем Facebook глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко. Она призвала  Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провести отдельное заседание. «Повторяю также предложение к [секретарю СНБО] Александру Данилюку по проведению отдельного заседания СНБО», — написала Гопко.

Она отметила, что идея с проведением телемоста — это часть политики по «оккупации украинского медиапространства».

Теги: Россия - Украина, телемост, Дмитрий Киселев
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