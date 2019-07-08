В Киеве начались протесты из-за планов телемоста с Россией

Перед офисом телекомпании NewsOne в Киеве началась акция протеста, связанная с планами проведения телемоста с Россией. Об этом сообщает «Громадське».

По меньшей мере 100 человек собрались на улице у офиса NewsOne. «Громадське» утверждает, что для их сдерживания стянули «втрое больше охраны». Протестующие разожгли файеры. Окна здания и асфальт они разрисовали баллончиками с краской.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом, слышно, что участники требуют забрать лицензию на вещание у NewsOne.

На еще одной записи показано, как протестующие разжигают файеры, столб дыма от которых поднимается в небо.