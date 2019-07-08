В Киеве начались протесты из-за планов телемоста с Россией

На фоне этого международный редакционный совет телеканала NewsOne опубликовал заявление, в котором осудил давление на журналистов. «Мы, члены Международного редакционного совета телеканала NewsOne, решительно осуждаем факты беспрецедентного давления со стороны крайне правых радикалов и запугивания журналистов телеканала в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей», — говорится в заявлении. Авторы документа, под которым подписались трое членов Европейского парламента, указывают на то, что «свобода слова и уважение прав журналистов является одной из базовых ценностей в Европейском Союзе».
В ЕС убеждены, что СМИ должны продвигать идеи мира, диалога и толерантности, пишут авторы заявления. «Анонсированный телеканалом NEWSONE телемост Украина — Россия с участием простых граждан двух стран вполне соответствует этой европейской традиции. Тем более вызывает обеспокоенность, что срыв этого телемоста был осуществлен за счет грубого давления», — говорится в заявлении.
Телеканалы NewsOne и «Россия 1» собирались провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» между Россией и Украиной 12 июля. Планировалось, что участие в нем примут не политики, а обычные граждане.
В Кремле поддержали идею о проведении телемоста, но Служба безопасности Украины выступила за запрет мероприятия и предложила ввести санкции против украинского телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост провокацией и «дешевым пиар-ходом».
Против телеканала на Украине возбудили уголовное дело о покушении на госизмену. Его ведет СБУ.