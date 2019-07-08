В ВГТРК не увидели оснований для отмены телемоста с Украиной

В ВГТРК не увидели оснований для отмены телемоста с Украиной

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста «Надо поговорить», передает ТАСС. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

«У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», — заявили в пресс-службе.

В то же время 8 июля выступавший соорганизатором мероприятия украинский телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста из-за угроз физической расправы в адрес журналистов и их близких.

Ранее националистическая украинская партия «Национальный корпус» предъявила президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Руководство партии предоставило президенту страны сутки на то, чтобы отменить проведение телемоста. В противном случае «Национальный корпус» намерен помешать мероприятию своими силами.

Сам Зеленский в своем обращении к нации назвал планы провести телемост провокацией, «дешевым предвыборным пиар-ходом», и попыткой разделить Украину на два лагеря.

О том, что студии телеканалов «Россия 1» и украинского NewsOne планируют провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить», в рамках которого граждане России и Украины смогут пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели». Телемост между студиями телеканалов «Россия-1» и «NewsOne» должен был состояться 12 июля.