Песков дал высокую оценку инициативе с Украины о телемосте

Идею телеканалов NewsOne и «Россия-1» провести телемост с простыми гражданами Украины и России в Кремле оценили высоко. Ранее в Киеве выступили резко против общения граждан двух стран в прямом эфире

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Кремле поддерживают идею телеканалов NewsOne и «Россия-1» провести телемост между Россией и Украиной, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Подобные инициативы, нам кажется, заслуживают высокой оценки», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как относятся к этой идее в Кремле. «Это инициатива двух телеканалов, и с нашей точки зрения [идею] можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности общение народов никто не отменял», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение провести этот телемост провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом. «Анонсированный телемост — это просто дешевый и небезопасный пиар-ход перед выборами. Они снова пытаются поделить нас, нас с вами, всех украинцев, на два лагеря», — заявил президент Украины в своем видеообращении, опубликованном на его странице в сети Facebook.

О том, что студии телеканалов «Россия-1» и украинского NewsOne планируют провести двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить», в рамках которого граждане России и Украины смогут пообщаться друг с другом, рассказал телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели».