Врачи оценили состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии

Состояние семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву на лечение после полученных от избиения травм, остается тяжелым. Об этом РБК сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья», — говорится в заявлении. Уточняется, что операция не будет проводиться до определения жизнеспособности тканей.

Девочку со множеством травм доставили в больницу в Назрани 4 июля. Управление СК по Ингушетии сообщало, что у ребенка диагностированы переломы и гангрена рук. После операции девочку перевели на лечение в Москву. При обследовании в клинике Леонида Рошаля у нее нашли старые травмы позвоночника и переломы ребер.

В нанесении повреждений девочке следствие подозревает ее 35-летнюю тетю, которая проживает в городе Сунжа. Магасский районный суд арестовал ее на два месяца.