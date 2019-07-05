СК возбудил дело после госпитализации девочки с травмами в Ингушетии

СК возбудил дело после госпитализации девочки с травмами в Ингушетии

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Ингушетии госпитализировали девочку с множественными телесными повреждениями. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления.

По данным ведомства, девочку 2012 года рождения доставили в больницу 4 июля в 12:25 мск. Врачи провели реанимационные мероприятия.

«Обстоятельства причинение указанных телесных повреждений выясняются», — говорится в сообщении.

В Facebook института уполномоченного по правам ребенка отмечается, что детский омбудсмен Анна Кузнецова находится на связи с властями республики. По данным аппарата, девочка проживала в опекунской семье. Решается вопрос о госпитализации ребенка в федеральную московскую клинику.