Кузнецова сообщила о «тяжелых решениях» в лечении девочки из Ингушетии

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, скорее всего, придется принимать тяжелые решения. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

«Сейчас сложная ситуация, скорее всего, придется принимать тяжелые решения. Тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики уже нет. Но нужно бороться дальше», — сказала она, уточнив, что находится на связи с докторами.

Ранее врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщили, что состояние девочки остается тяжелым. У ребенка были диагностированы некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча.

Девочку со множеством травм госпитализировали с переломом и гангреной рук в Назрани 4 июля. После операции ребенка перевели на лечение в московскую клинику Леонида Рошаля, где у нее нашли травмы позвоночника и переломы ребер. Рошаль говорил, что ей может понадобиться ампутация руки.