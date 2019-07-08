Шереметьево решило сменить главу багажной службы до коллапсов в июне

Руководство аэропорта Шереметьево решило сменить гендиректора дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за транспортировку багажа, в мае, еще до того как начались проблемы с выдачей вещей пассажирам. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Шереметьево по производству Андрей Никулин, передает корреспондент РБК.

Никулин подтвердил, что занимал в течение 10 месяцев должность гендиректора «Шереметьево Хэндлинг», совмещая ее с должностью заместителя руководителя аэропорта. Однако от этой схемы было решено отказаться. «На период мая месяца было принято решение, что это производственная компания, в которой внимание гендиректора должно быть сосредоточено именно на ее производственной деятельности, бизнес-процессах», — заявил он.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в июне. Пассажиры пожаловались, что в среднем чемоданы с половины прибывающих рейсов приходилось ждать по 1,5–2 часа. Как сообщал источник РБК в одной из работающих в московском аэропорту авиакомпаний, там не хватает грузчиков и необходимой техники.