Шереметьево назвало преемника уволенного главы багажной службы аэропорта

«Шереметьево Хэндлинг» вместо покинувшего свой пост после проверки Андрея Никулина займет замглавы аэропорта по персоналу Александра Яковлева. Ей в сжатые сроки предстоит выстроить работу Шереметьево по транспортировке багажа

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После серии увольнений, состоявшейся вслед за прокурорской проверкой в ответственной за транспортировку багажа «дочке» Шереметьево «Шереметьево Хэндлинг», было принято решение, что эту компанию возглавит заместитель гендиректора аэропорта по персоналу Александра Яковлева. Об этом со ссылкой на представителя Шереметьево пишет газета «Коммерсантъ».

Должность замглавы аэропорта, по словам собеседника издания, Яковлева сохранит и будет совмещать ее с постом и. о. гендиректора «Шереметьево Хэндлинг».

Перед новой главой компании, уточняет источник газеты в отрасли, поставлена задача «в предельно сжатые сроки выстроить работу аэропорта по транспортировке багажа в пиковые летние нагрузки».

В Шереметьево, согласно материалам на сайте аэропорта, Яковлева работает с сентября прошлого года. До этого она была ответственной за управление персоналом в группе компаний «Римера», «Евразхолдинге», «Стройтрансгазе» и ПАО «Соллерс». Собеседник издания, близкий к последней компании, отметил, что во время работы в холдинге на самом деле Яковлева обладала более широкими компетенциями, чем просто HR, и могла, в том числе, решать производственные вопросы.