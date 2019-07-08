Трамп посоветовал Ирану «быть осторожным» в заявлениях о ядерной сделке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,36 62,10 EUR Нал. 72,34 70,10 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 484,00 -16,64 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
Трамп посоветовал Ирану «быть осторожным» в заявлениях о ядерной сделке Политика, 02:35 «Рустави 2» прекратила вещание после матерных высказываний в адрес Путина Политика, 01:50 В Афинах анархисты похитили с избирательного участка урну для голосования Общество, 01:16 Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией Общество, 01:12 Сборная Бразилии впервые за 12 лет выиграла Кубок Америки Спорт, 00:59 На азотном заводе в Турции прогремел взрыв Общество, 00:43 В Белоруссии внедорожник с десятью людьми перевернулся в канал Общество, 00:04 Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов Технологии и медиа, 00:03 Госсекретарь США пригрозил Ирану новыми санкциями Политика, 07 июл, 23:55 Саудовская авиакомпания отказалась от покупки 30 самолетов Boeing 737 MAX Общество, 07 июл, 23:43 Власти Грузии осудили мат в адрес Путина в эфире одного из телеканалов Политика, 07 июл, 23:15 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 07 июл, 23:09 Лидера «Коррозии металла» не пустили в самолет из-за дебоша в аэропорту Общество, 07 июл, 23:06 В Ижевске посетители парка на полчаса застряли на карусели Общество, 07 июл, 22:31
Политика ,  
0 
Трамп посоветовал Ирану «быть осторожным» в заявлениях о ядерной сделке

Ирану следует быть «быть осторожным» в заявлениях о ядерной программе и выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News, комментируя решение Тегерана начать обогащение урана свыше разрешенных 3,67%.

«Ирану следует быть осторожным. Если вы разбогатеете по одной причине, а я не скажу вам, в чем эта причина, это бесполезно. Им лучше быть осторожными», — приводит слова Трампа телевизионная служба новостей 7 News Australia.

Политика
Иран пообещал увеличить уровень обогащения урана в июле

Тегеран анонсировал начало обогащения урана с 7 июля выше заявленных ранее 3,67%, предусмотренных условиями ядерной сделки. По словам замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи, сокращение выполнения обязательств не нарушает ядерную сделку, и основано на ее статьях 26 и 36. Он также напомнил, что Иран намерен каждые 60 дней отказываться от выполнения части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Политика
Иран превысил разрешенный лимит запасов обогащенного урана

Иран заключил ядерную сделку с Россией, КНР, Великобританией и США в 2015 году. Согласно условиям сделки, Иран обязался уменьшить запас обогащенного урана до 300 кг, а также в течение 15 лет не обогащать его выше 3,67%. В обмен на это участники сделки обещали снять санкции с Исламской Республики.

В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и возобновили санкции против Ирана. Впоследствии ЕС начал разработку механизмов, позволяющих европейским предпринимателям сотрудничать с Ираном без опасения ограничений со стороны Вашингтона. Из-за отказа Ирана исполнять часть сделки Дональд Трамп ввел в отношении этой страны санкции, ограничивающие производство в Иране стали, алюминия, меди и железа.

Теги: Дональд Трамп, Иран, ядерная сделка
Материалы по теме
Германия обвинила Иран в подрыве ядерной сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter