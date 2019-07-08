Трамп посоветовал Ирану «быть осторожным» в заявлениях о ядерной сделке

Ирану следует быть «быть осторожным» в заявлениях о ядерной программе и выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News, комментируя решение Тегерана начать обогащение урана свыше разрешенных 3,67%.

«Ирану следует быть осторожным. Если вы разбогатеете по одной причине, а я не скажу вам, в чем эта причина, это бесполезно. Им лучше быть осторожными», — приводит слова Трампа телевизионная служба новостей 7 News Australia.

Тегеран анонсировал начало обогащения урана с 7 июля выше заявленных ранее 3,67%, предусмотренных условиями ядерной сделки. По словам замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи, сокращение выполнения обязательств не нарушает ядерную сделку, и основано на ее статьях 26 и 36. Он также напомнил, что Иран намерен каждые 60 дней отказываться от выполнения части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Иран заключил ядерную сделку с Россией, КНР, Великобританией и США в 2015 году. Согласно условиям сделки, Иран обязался уменьшить запас обогащенного урана до 300 кг, а также в течение 15 лет не обогащать его выше 3,67%. В обмен на это участники сделки обещали снять санкции с Исламской Республики.

В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и возобновили санкции против Ирана. Впоследствии ЕС начал разработку механизмов, позволяющих европейским предпринимателям сотрудничать с Ираном без опасения ограничений со стороны Вашингтона. Из-за отказа Ирана исполнять часть сделки Дональд Трамп ввел в отношении этой страны санкции, ограничивающие производство в Иране стали, алюминия, меди и железа.