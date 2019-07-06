В Петербурге проходит прощание с погибшими в Баренцевом море подводниками

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище проходит прощание с 14 подводниками, погибшими при пожаре на глубоководной станции в Баренцевом море, передает корреспондент РБК. На церемонии присутствует, в частности, врио губернатора города Александр Беглов, по словам которого имена погибших будут присвоены городским улицам и школам. В церемонии также участвуют заместитель министра обороны Андрей Картаполов и главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Накануне СМИ сообщили, что похороны пройдут в закрытом режиме — участвовать в церемонии прощания будут только родственники и друзья погибших. Тела подводников 5 июля доставили из Североморска в Санкт-Петербург. Моряков решили похоронить на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом и захоронением погибших на подводной лодке «Курск».

Министерство обороны 3 июля опубликовало имена жертв аварии. Среди них семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Президент Владимир Путин 4 июля подписал указ о присвоении звания Героя России четырем погибшим подводникам «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Еще десять из них он наградил орденами Мужества посмертно.