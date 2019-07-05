СМИ сообщили о доставке тел погибших подводников в Санкт-Петербург

По некоторым данным, похороны могут пройти на Серафимовском кладбище. Церемония будет закрытой, на ней будут присутствовать только родственники, сослуживцы и близкие друзья

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Тела всех 14 моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море, доставлены из Североморска в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо-Западного федерального округа. О доставке тел погибших в Петербург сообщает также Znak.com со ссылкой на свои источники. По словам собеседников издания, похороны погибших состоятся в ближайшие дни на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом и захоронением погибших на подводной лодке «Курск». Церемония, по данным источников, будет закрытой.

Издание «Фонтанка» также сообщает, что церемония похорон будет закрытой. В ней примут участие только родственники, сослуживцы и близкие друзья. Дату и время решили официально не называть.

В администрации Серафимовского кладбища Санкт-Петербурга РБК сообщили, что не в курсе, будут ли погибшие подводники похоронены у них, и посоветовали обратиться за комментарием к организаторам похорон.

3 июля Минобороны обнародовало имена всех погибших при пожаре подводников. Среди них семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В четверг президент Владимир Путин подписал указ, присвоив «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», звание Героя Российской Федерации четырем погибшим подводникам. Еще десять он посмертно наградил орденами Мужества.