Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников

Среди них — семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Министерство обороны России назвало имена всех 14 моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает «РИА Новости».

Герой России, капитан первого ранга Денис Долонский;

Герой России, капитан первого ранга Николай Филин;

капитан первого ранга Денис Опарин;

капитан первого ранга Андрей Воскресенский;

капитан первого ранга Константин Сомов;

капитан первого ранга Владимир Абанкин;

капитан первого ранга Константин Иванов;

капитан второго ранга Александр Авдонин;

капитан второго ранга Сергей Данильченко;

капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;

капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;

капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;

капитан-лейтенант Михаил Дубков;

подполковник медицинской службы Александр Васильев.

Имя Соловьева ведомство обнародовало ранее. Сообщалось, что благодаря его действиям удалось спасти гражданского специалиста, находившегося на борту аппарата.

Пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников произошел 1 июля. Известно о происшествии стало на следующий день. Минобороны сообщило, что моряки погибли от отравления продуктами горения. Тип подводного аппарата, на котором произошла авария, власти называть не стали. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это сделано в виду того, что все данные об аппарате абсолютно секретны и не подлежат раскрытию.