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Гибель подводников ,  
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Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников
Среди них — семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Министерство обороны России назвало имена всех 14 моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает «РИА Новости».

  • Герой России, капитан первого ранга Денис Долонский;
  • Герой России, капитан первого ранга Николай Филин;
  • капитан первого ранга Денис Опарин;
  • капитан первого ранга Андрей Воскресенский;
  • капитан первого ранга Константин Сомов;
  • капитан первого ранга Владимир Абанкин;
  • капитан первого ранга Константин Иванов;
  • капитан второго ранга Александр Авдонин;
  • капитан второго ранга Сергей Данильченко;
  • капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;
  • капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;
  • капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;
  • капитан-лейтенант Михаил Дубков;
  • подполковник медицинской службы Александр Васильев.

Имя Соловьева ведомство обнародовало ранее. Сообщалось, что благодаря его действиям удалось спасти гражданского специалиста, находившегося на борту аппарата.

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Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно

Пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников произошел 1 июля. Известно о происшествии стало на следующий день. Минобороны сообщило, что моряки погибли от отравления продуктами горения. Тип подводного аппарата, на котором произошла авария, власти называть не стали. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это сделано в виду того, что все данные об аппарате абсолютно секретны и не подлежат раскрытию.

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По данным источника РБК в силовых структурах, пожар произошел 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик».

Фотогалерея 
Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Минобороны, Северный флот
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