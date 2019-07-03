Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников

Министерство обороны России назвало имена всех 14 моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает «РИА Новости».
- Герой России, капитан первого ранга Денис Долонский;
- Герой России, капитан первого ранга Николай Филин;
- капитан первого ранга Денис Опарин;
- капитан первого ранга Андрей Воскресенский;
- капитан первого ранга Константин Сомов;
- капитан первого ранга Владимир Абанкин;
- капитан первого ранга Константин Иванов;
- капитан второго ранга Александр Авдонин;
- капитан второго ранга Сергей Данильченко;
- капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;
- капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;
- капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;
- капитан-лейтенант Михаил Дубков;
- подполковник медицинской службы Александр Васильев.
Имя Соловьева ведомство обнародовало ранее. Сообщалось, что благодаря его действиям удалось спасти гражданского специалиста, находившегося на борту аппарата.
Пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников произошел 1 июля. Известно о происшествии стало на следующий день. Минобороны сообщило, что моряки погибли от отравления продуктами горения. Тип подводного аппарата, на котором произошла авария, власти называть не стали. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это сделано в виду того, что все данные об аппарате абсолютно секретны и не подлежат раскрытию.