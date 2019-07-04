Панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам. Фоторепортаж

Панихида в память о погибших подводниках прошла в Морском Никольском соборе в Кронштадте — это главный храм ВМФ

На ней присутствовали военнослужащие и прихожане храма

Панихиду начал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он назвал катастрофу невосполнимой утратой для всей страны и передал соболезнования от патриарха Кирилла

В Никольском соборе установят доску из черного мрамора с именами всех 14 погибших подводников

Панихиды проходят во всех храмах Санкт-Петербурга, сказал митрополит Варсонофий

Пожар на секретном подводном аппарате Минобороны произошел 1 июля. От отравления продуктами горения погибли 14 моряков, среди них семь капитанов первого ранга и три капитана второго ранга. У двоих было звание Героя России. Часть экипажа удалось спасти