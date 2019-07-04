Гибель подводников , 12:52
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Панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам. Фоторепортаж
В Морском Никольском соборе Кронштадта прошла панихида по морякам, погибшим при пожаре на подводном аппарате Минобороны 1 июля. Имена 14 погибших увековечат в храме на мраморной доске
Панихида в память о погибших подводниках прошла в Морском Никольском соборе в Кронштадте — это главный храм ВМФ
На ней присутствовали военнослужащие и прихожане храма
Панихиду начал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он назвал катастрофу невосполнимой утратой для всей страны и передал соболезнования от патриарха Кирилла
В Никольском соборе установят доску из черного мрамора с именами всех 14 погибших подводников
Панихиды проходят во всех храмах Санкт-Петербурга, сказал митрополит Варсонофий
Пожар на секретном подводном аппарате Минобороны произошел 1 июля. От отравления продуктами горения погибли 14 моряков, среди них семь капитанов первого ранга и три капитана второго ранга. У двоих было звание Героя России. Часть экипажа удалось спасти
В Минобороны заявили, что моряки занимались исследованиями гидросферы и что все погибшие будут представлены к госнаградам