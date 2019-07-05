Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников. Четырем из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации, остальные десять удостоены орденов Мужества.
Героями России в соответствии с указом стали:
- капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский;
- капитан 1-го ранга Денис Опарин;
- капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев;
- капитан 1-го ранга Константин Сомов.
Орденов Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», удостоены:
- капитан 1-го ранга Владимир Абанкин;
- капитан 2-го ранга Александр Авдонин;
- подполковник медицинской службы Александр Васильев;
- капитан 1-го ранга Сергей Данильченко;
- капитан 1-го ранга Денис Долонский;
- капитан-лейтенант Михаил Дубков;
- капитан 1-го ранга Константин Иванов;
- капитан 3-го ранга Виктор Кузьмин;
- капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев;
- капитан 1-го ранга Николай Филин.