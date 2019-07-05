Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент своим указом присвоил «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», звание Героя Российской Федерации четырем погибшим подводникам. Еще десять он посмертно наградил орденами Мужества

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников. Четырем из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации, остальные десять удостоены орденов Мужества.

Героями России в соответствии с указом стали:

капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский;

капитан 1-го ранга Денис Опарин;

капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев;

капитан 1-го ранга Константин Сомов.

Орденов Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», удостоены: