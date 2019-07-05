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Гибель подводников ,  
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Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам
Президент своим указом присвоил «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», звание Героя Российской Федерации четырем погибшим подводникам. Еще десять он посмертно наградил орденами Мужества
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников. Четырем из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации, остальные десять удостоены орденов Мужества.

Героями России в соответствии с указом стали:

  • капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский;
  • капитан 1-го ранга Денис Опарин;
  • капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев;
  • капитан 1-го ранга Константин Сомов.

Орденов Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», удостоены:

  • капитан 1-го ранга Владимир Абанкин;
  • капитан 2-го ранга Александр Авдонин;
  • подполковник медицинской службы Александр Васильев;
  • капитан 1-го ранга Сергей Данильченко;
  • капитан 1-го ранга Денис Долонский;
  • капитан-лейтенант Михаил Дубков;
  • капитан 1-го ранга Константин Иванов;
  • капитан 3-го ранга Виктор Кузьмин;
  • капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев;
  • капитан 1-го ранга Николай Филин.

Общество
Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно

Пожар на секретном глубоководном аппарате произошел вечером 1 июля, официальная информация об этом появилась на следующий день. Тип аппарата официально не называется. Однако, по данным РБК, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик». Основная причина ЧП  — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил 4 июля министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным.

4 июля Путин поручил министру оборону Сергею Шойгу представить предложения о награждении погибших подводников.

Фотогалерея 
Панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам. Фоторепортаж

Автор: Евгений Калюков
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