Гибель подводников , 11:28
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Прощание с погибшими в Баренцевом море подводниками. Фоторепортаж
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга проходит церемония прощания с подводниками, которые погибли 1 июля в Баренцевом море при пожаре на глубоководном аппарате. Причины произошедшего расследуются.
Жертвами инцидента стали 14 моряков, позднее в субботу они будут похоронены на Серафимовском кладбище
Автомобили с телами моряков-подводников в сопровождении машин ГИБДД перед началом гражданской панихиды и похорон
Сотрудники Росгвардии перед началом похорон. Прощание проходит в закрытом режиме
Всего погибли 14 подводников. В их числе семь капитанов первого ранга (среди них было двое Героев России) и три капитана второго ранга
Всех подводников похоронят на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Команда подводников была закреплена за войсковой частью города и вышла отсюда в плавание
Военнослужащие около Серафимовского кладбища перед началом гражданской панихиды
Семьям погибших власти Санкт-Петербурга выплатят по 1 млн руб.
Военнослужащие почетного караула на Серафимовском кладбище
Четырем погибших подводникам указом президента присвоено звание Героя России
Еще десять моряков посмертно награждены орденами Мужества