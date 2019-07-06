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Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
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Прощание с погибшими в Баренцевом море подводниками. Фоторепортаж

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга проходит церемония прощания с подводниками, которые погибли 1 июля в Баренцевом море при пожаре на глубоководном аппарате. Причины произошедшего расследуются.

Жертвами инцидента стали 14 моряков, позднее в субботу они будут похоронены на Серафимовском кладбище
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Автомобили с телами моряков-подводников в сопровождении машин ГИБДД перед началом гражданской панихиды и похорон
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Сотрудники Росгвардии перед началом похорон. Прощание проходит в закрытом режиме
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Всего погибли 14 подводников. В их числе семь капитанов первого ранга (среди них было двое Героев России) и три капитана второго ранга
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Всех подводников похоронят на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Команда подводников была закреплена за войсковой частью города и вышла отсюда в плавание

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Военнослужащие около Серафимовского кладбища перед началом гражданской панихиды
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Семьям погибших власти Санкт-Петербурга выплатят по 1 млн руб.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Военнослужащие почетного караула на Серафимовском кладбище
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Четырем погибших подводникам указом президента присвоено звание Героя России
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Еще десять моряков посмертно награждены орденами Мужества
Теги: мультимедиа, ВМФ РФ
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