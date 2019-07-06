Прощание с погибшими в Баренцевом море подводниками. Фоторепортаж

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга проходит церемония прощания с подводниками, которые погибли 1 июля в Баренцевом море при пожаре на глубоководном аппарате. Причины произошедшего расследуются.

Жертвами инцидента стали 14 моряков, позднее в субботу они будут похоронены на Серафимовском кладбище