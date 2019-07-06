Из-за паводка в Иркутской области госпитализировали более 400 человек

Из-за паводка в Иркутской области госпитализировали более 400 человек

В Иркутской области из-за наводнения в результате паводка в больницы поступили 410 человек. Об этом сообщил замглавы МЧС Павел Барышев, передает ТАСС.

Он отметил, что 2165 пострадавшим уже оказали помощь. «К сожалению, остается неизвестной судьба 13 человек», — сказал Барышев.

Вице-премьер Виталий Мутко 5 июля сообщил о 22 погибших в Иркутской области. В субботу, 6 июля, МЧС зафиксировало снижение уровня воды ниже критической отметки в реках Белая, Бирюса, Ия и Уда. По данным министерства, город Тулун на 6 июля остается единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области. Там подтоплены 346 жилых домов, где жили 1072 человека.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за обильных осадков, в зону затопления попали 96 населенных пунктов. Пострадавшим начали выплату компенсаций. По предварительным оценкам, ущерб от наводнения составил 29 млрд руб.