Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС. Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали о 21 жертве паводка.

Подтопленными сейчас остаются два населенных пункта, добавил Мутко. По его словам, бедствие коснулось порядка 10,5 тыс. домов, в которых проживают 33 тыс. граждан. «Около 96 объектов социальной, коммунальной, транспортной, дорожной инфраструктуры нам предстоит восстановить», — добавил он.

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей на прошлой неделе. В реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялась вода. В зоне затопления оказалось порядка 96 населенных пунктов.

В конце июня была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий наводнения, ее главой был назначен вице-премьер Виталий Мутко.