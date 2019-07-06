МЧС зафиксировало снижение уровня воды в реках под Иркутском

МЧС зафиксировало снижение уровня воды в реках под Иркутском

Уровень воды в реках в Иркутской области, которые вызвали наводнение, продолжает снижаться, сообщает региональное управление МЧС.

По оценкам ведомства, по состоянию на утро 6 июля на реках Белая, Бирюса, Ия и Уда уровень воды опустился ниже критической отметки.

На реке Иркут уровень воды также не превышает критической отметки, сообщает МЧС. Ведомство отмечает, что в случае ливневых дождей он может повыситься на 50 — 100 см.

Ранее министерство сообщило, что подтопленным остается один населенный пункт — город Тулун. По информации ведомства, за сутки вода ушла более чем из 1,5 тыс. домов.