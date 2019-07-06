МЧС сообщило о снижении числа подтопленных домов под Иркутском

Единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области по состоянию на утро 6 июля остается город Тулун. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

По данным ведомства, подтоплены 346 жилых домов с населением 1072 человека. За сутки вода ушли более чем из 1,5 тыс. домов, сообщили ТАСС в МЧС.

Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов Тулунского, Нижнеудинского и Чунского районов, где проживают 2,8 тыс. человек, заявили в МЧС. По данным министерства, в Тулуне в пунктах временного размещения находятся 563 человека, в том числе 161 ребенок.

МЧС также отмечает, что уровень воды в реках Белая, Ия, Уда и Бирюса опустился ниже критической отметки.