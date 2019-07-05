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Мутко оценил нанесенный паводком в Иркутской области ущерб

В Иркутской области стихия уничтожила более 3,5 тыс. домов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Виталия Мутко.

Он отметил, что это приблизительный расчет. По словам Мутко, паводок сделал дома полностью непригодными для жилья.

«Есть еще дома, которые предстоит обследовать, но представьте себе масштаб», — добавил он.

Виталий Мутко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка. Он прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный водой ущерб.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Ранее власти Иркутской области подсчитали, что ущерб от паводка составил 29 млрд руб. Губернатор Сергей Левченко отметил, что из 9,1 тыс. жилых домов 3,48 тыс. домов (36%) не подлежат восстановлению.

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей в конце июня. В результате поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, а в зоне подтопления оказались около 100 населенных пунктов.

Теги: Иркутск, паводок, Виталий Мутко, ущерб
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