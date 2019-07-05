Мутко оценил нанесенный паводком в Иркутской области ущерб

В Иркутской области стихия уничтожила более 3,5 тыс. домов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Виталия Мутко.

Он отметил, что это приблизительный расчет. По словам Мутко, паводок сделал дома полностью непригодными для жилья.

«Есть еще дома, которые предстоит обследовать, но представьте себе масштаб», — добавил он.

Виталий Мутко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка. Он прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный водой ущерб.