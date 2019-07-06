Под Иркутском завели шесть уголовных дел по фактам мародерства в зоне ЧС

Под Иркутском завели шесть уголовных дел по фактам мародерства в зоне ЧС

Полиция задержала пятерых человек, подозреваемых в кражах имущества граждан в зоне подтопления в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как отмечает ведомство, за неделю в правоохранительные органы поступило 12 сообщений о хищении имущества граждан и организаций в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах. Полиция возбудила шесть уголовных дел по ст. 158 (кража).

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей в конце июня. По данным МЧС, от наводнения пострадали 96 населенных пунктов. Как сообщил вице-премьер Виталий Мутко, по последним данным, погибли 22 человека. Президент России Владимир Путин объявил наводнение в регионе чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Позднее МЧС сообщило, что по состоянию на 6 июля затопленным остается один населенный пункт — город Тулун. Ведомство также отметило, что вода в реках опустилась ниже критической отметки.