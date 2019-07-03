Посольство США выразило соболезнования из-за гибели подводников

Посольство США в России выразило соболезнования родным и близким подводников, погибшим при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время», — написали американские дипломаты.

Пожар на секретном глубоководном аппарате Минобороны произошел 1 июля. По данным источника РБК, речь идет о спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известен как «Лошарик»). Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, моряки проводили исследование гидросферы Земли.