Шойгу уточнил звания погибших на секретном аппарате подводников

Среди 14 подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате, было трое капитанов второго ранга, заявил на совещании в Североморске министр обороны Сергей Шойгу. Ранее, со слов президента России Владимира Путина, было известно только о гибели семерых капитанов первого ранга.

«Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», — сказал в среду Шойгу (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июля заявил, что информацию о пострадавшем от пожара аппарате раскрывать не планируется, так как она является абсолютно секретной.

По данным источника РБК, ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как «Лошарик»).

