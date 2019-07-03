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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Гибель подводников ,  
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Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга

Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал врио губернатора города Александр Беглов.

«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга», — заявил он. Беглов выразил соболезнования семьям погибших.

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Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно

О том, что подводники были приписаны к петербургской войсковой части, ранее сообщила «Фонтанка». «Коммерсантъ» уточнял, что речь идет о части, дислоцированной в пригороде Санкт-Петербурга Петергофе. СМИ со ссылкой на данные из открытых источников отмечали, что часть подчинена главному управлению глубоководных исследований Минобороны.

По данным СПАРК, войсковая часть под номером 45707 зарегистрирована в Петергофе на Константинопольской улице. Утром 3 июля стало известно, что в части проходит проверка. Как сообщил источник РБК, ее проводят сотрудники военной контрразведки и военные следователи.

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В войсковой части 45707 сообщили о проверке после гибели подводников

Минобороны сообщило о гибели 14 российских моряков-подводников 2 июля, на следующие сутки после происшествия. По данным ведомства, на исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, моряки отравились продуктами горения. ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известного как «Лошарик»), уточнил источник РБК в силовых структурах. По его словам, погибшие — штатный экипаж спускаемого аппарата.

Как позднее заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, среди жертв были семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Теги: Александр Беглов, Санкт-Петербург
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