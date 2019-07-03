Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга

Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал врио губернатора города Александр Беглов.

«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга», — заявил он. Беглов выразил соболезнования семьям погибших.

О том, что подводники были приписаны к петербургской войсковой части, ранее сообщила «Фонтанка». «Коммерсантъ» уточнял, что речь идет о части, дислоцированной в пригороде Санкт-Петербурга Петергофе. СМИ со ссылкой на данные из открытых источников отмечали, что часть подчинена главному управлению глубоководных исследований Минобороны.

По данным СПАРК, войсковая часть под номером 45707 зарегистрирована в Петергофе на Константинопольской улице. Утром 3 июля стало известно, что в части проходит проверка. Как сообщил источник РБК, ее проводят сотрудники военной контрразведки и военные следователи.